"Челси" сыграет с "Манчестер Сити" в центральном матче 31 тура АПЛ. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Челси – Манчестер Сити: прогноз

В прошлом туре АПЛ "Челси" сыграл на выезде с "Астон Виллой". После первого тайма гости минимально уступали в матче. Во второй части встречи команда стала выглядеть увереннее, что дало свои плоды. Голы Пулишича и Жиру помогли "Челси" вырвать победу в этом матче.

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"Манчестер Сити" Зинченко дома разгромил "Бернли" – 5:0. Дубли Фодена и Мареза, а также результативный удар Силвы принес победу команде Хосепа Гвардиолы.

Сейчас "МанСити" располагается на второй строчке таблицы, опережая "Лестер" на восемь пунктов. Добраться до первого места будет нереально, поэтому команде Зинченко нужно сохранить второе место. Их ближайший конкурент "Лестер" вчера уже сыграл свой поединок, который завершился сухой ничьей – 0:0.

"Челси" же занимает четвертое место, отставая от бронзовых наград на четыре очка. В спину лондонцам дышит МЮ, который отстает на пять набранных пунктов. Поэтому командам нужна победа. Любителей футбола ждет интересное противостояние.

Челси – Манчестер Сити: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch фаворитом этого поединка считают команду Гвардиолы. Так, на победу "Челси" можно сделать ставку с коэффициентом 4,30, а на успех "Мансити" – 1,80. Ничейный результат оценивается в 4,00.

Специалисты не исключают, что ничья может стать итоговым результатом встречи. Поэтому прогнозируют, что счет матча будет 1:1, такой результат они оценили в 7,80. На то, что лондонцы отметятся в матче – 1,41, а клубу Зинченко удастся огорчить голкипера хозяев – 1,15.

На показатель, что "Манчестер Сити" победит и Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,60. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 5,10.

Букмекеры считают, что в матче может быть забито 2 – 3 мяча, поэтому "Тотал матча 2 –3 гола" оценили коэффициентом 2,10.

Специалисты склоняются к тому, что в первом тайме болельщики смогут увидеть гол в исполнении Жезуса. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом – 4,30. Во втором же тайме может отметиться Стерлинг – 4,10.