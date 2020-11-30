Пилот команды Haas Роман Грожан попал в страшную аварию во время гран-при Формулы-1 в Бахрейне, однако остался жив, несмотря на то, что болид разорвало на части, а кокпит был охвачен пламенем.

Автомобиль Грожана врезался боком в стальной барьер на скорости 221 км/ч, водителя могло разорвать. Его спасло специальное устройство защиты головы Halo, которое Формула-1 ввела в 2018 году, пишет 24 канал.

Как это было Гонщик Формулы-1 попал в жуткую аварию: болид вспыхнул за секунду и разорвался на части

Сам гонщик считает, что его жизнь спасла именно эта система. Интересно, ранее Грожан выступал против этой системы.

Ромен записал обращение из больницы после аварии.

"Всем привет. Я, в целом, в порядке, если можно так сказать. Пару лет назад я выступал против системы Halo, но сейчас без нее меня бы здесь не было, я бы с вами не говорил. Она спасла меня", – считает Грожан.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery pic.twitter.com/njnjjH4GBi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

Что такое система Halo

Halo – это дополнительная титановая дуга безопасности, располагающаяся вокруг головы гонщика и призванная защищать его от массивного предмета –например, крупного обломка или целого болида.

29 ноября в Бахрейне эта дуга, стоимость которой оценивается в 30 тысяч долларов, спасла Ромена Грожана, когда он врезался в отбойник.