Жуткая авария на Формуле-1: какое "чудо" спасло Грожана от смерти на скорости 221 км/ч
Пилот команды Haas Роман Грожан попал в страшную аварию во время гран-при Формулы-1 в Бахрейне, однако остался жив, несмотря на то, что болид разорвало на части, а кокпит был охвачен пламенем.
Автомобиль Грожана врезался боком в стальной барьер на скорости 221 км/ч, водителя могло разорвать. Его спасло специальное устройство защиты головы Halo, которое Формула-1 ввела в 2018 году, пишет 24 канал.
Как это было Гонщик Формулы-1 попал в жуткую аварию: болид вспыхнул за секунду и разорвался на части
Сам гонщик считает, что его жизнь спасла именно эта система. Интересно, ранее Грожан выступал против этой системы.
Ромен записал обращение из больницы после аварии.
"Всем привет. Я, в целом, в порядке, если можно так сказать. Пару лет назад я выступал против системы Halo, но сейчас без нее меня бы здесь не было, я бы с вами не говорил. Она спасла меня", – считает Грожан.
Что такое система Halo
Halo – это дополнительная титановая дуга безопасности, располагающаяся вокруг головы гонщика и призванная защищать его от массивного предмета –например, крупного обломка или целого болида.
29 ноября в Бахрейне эта дуга, стоимость которой оценивается в 30 тысяч долларов, спасла Ромена Грожана, когда он врезался в отбойник.
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