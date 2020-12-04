Пілот команди Haas Ромен Грожан потрапив у жахливу аварію під час гран-прі Бахрейну. Його болід за мить спалахнув, але гонщика вдалося врятувати.

Аварія сталася ще не першому колі. В боротьбі за позицію Грожан вилетів за межі траси та влетів у відбійник. Швидкість його боліду в момент удару становила близько 220 кілометрів на годину.

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Після удару болід пробив відбійник. Авто розлетілося на дві частини та вмить загорілося. Грожан в цей час перебував всередині.

Однак на місце події одразу прибули маршали, які почали гасити вогонь. Невдовзі з вогню вибрався й Грожан, який перестрибнув відбійник. Загаом він пробув у полум'ї 28 секунд.

Після цього пілота одразу було госпіталізовано. В нього були опіки рук та інші травми.

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На лікарняному ліжку Грожан пробув не довго. І вже зустрівся з маршалами, які врятували його життя. Зустріч з усією командою виявилася доволі зворушливою.