О таком интересе со стороны иностранного клуба сообщает Футбольный формат.

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Трансфер в Европу?

Сейчас что это за греческий клуб не сообщается.

Добавляется, что у Дмитрия Резника есть три предложения о продолжении карьеры. Ранее сообщалось, что в его услугах серьезно заинтересована польская "Легия" и даже сделала предложение, но сумма не устроила руководство команды из Полтавы.

Польские скауты наблюдали за игроком еще на юношеском чемпионате мира 2019 года, а сейчас этот интерес вылился в некоторую конкретику.

Контракт Резника с полтавской командой рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими".

Что известно о 21-летнем голкипере Дмитрии Резнике