О таком интересе со стороны иностранного клуба сообщает Футбольный формат. Читайте также: Голкипер "Ворсклы" Резник рассказал о поддержке от "Динамо" после финала Кубка Украины Трансфер вЕвропу? Сейчас что это за греческий клуб не сообщается. Добавляется, что у Дмитрия Резника есть три предложения о продолжении карьеры. Ранее сообщалось, что в его услугах серьезно заинтересована польская "Легия" и даже сделала предложение, но сумма не устроила руководство команды из Полтавы. Польские скауты наблюдали за игроком еще на юношеском чемпионате мира 2019 года, а сейчас этот интерес вылился в некоторую конкретику. Контракт Резника с полтавской командой рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол, а еще 6 раз оставил свои ворота "сухими". Что известно о 21-летнемголкипере Дмитрии Резнике Футболом начал заниматься в составе академии полтавской "Ворсклы". В мае 2019 года подписал свой первый контракт с клубом. В составе первой команды "ворсклян" в октябре этого же года дебютировал в выездном поединке 12 тура против "Зари". Дмитрий вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндию, где дошел до полуфинала. В 2019 году с командой в 20 лет поехал на молодежный чемпионат мира, который проходил в Польше, где стал чемпионом мира.