Грецький клуб полює на талановитого голкіпера "Ворскли" Різника
21-річним голкіпером полтавської "Ворскли" Дмитром Різником зацікавився клуб із Греції. Зараз невідомо, який саме клуб полює на українського воротаря.
Контракт Різника з полтавською командою розрахований до 30 червня 2022 року. В поточному сезоні 21-річний голкіпер провів 18 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 гол, а ще 6 разів залишив свої ворота "сухими".
Що відомо про 21-річного голкіпера Дмитра Різника
- Футболом розпочав займатися в складі академії полтавської "Ворскли". У травні 2019 року підписав свій перший контракт із клубом. У складі першої команди "ворсклян" у жовтні цього ж року дебютував у виїзному поєдинку 12 туру проти "Зорі". Дмитро вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч.
- Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу.
- У 2019 році з командою до 20 років поїхав на молодіжний чемпіонат світу, який відбувався у Польщі, де став чемпіоном світу.