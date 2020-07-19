Про таку зацікавленість зі сторони іноземного клубу повідомляє Футбольний формат.

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Трансфер у Європу?

Наразі, що це за грецький клуб не повідомляється.

Додається. що у Дмитра Різника є три пропозиції щодо продовження кар'єри. Раніше повідомлялось, що у його послугах серйозно зацікавлена польська "Легія" та навіть зробила пропозицію, але сума не влаштувала керівництво команди з Полтави.

Польські скаути спостерігали за гравцем ще на юнацькому чемпіонату світу 2019 року, а зараз цей інтерес вилився в деяку конкретику.