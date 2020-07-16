Голкипер "Ворсклы" Резник рассказал, где продолжит карьеру
Талантливый голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник рассказал о продолжении карьеры. Парень удачно себя проявил в основном составе команды, поэтому услугами голкипера заинтересовались несколько клубов из Европы.
Об этом рассказал голкипер порталу Meta-ratings.
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Заинтересованность из Польши
У голкипера контракт с полтавским клубом до 2022 года.
По его словам, он узнал в интернете о заинтересованности польской "Легии".
Он отмечает, что ему хотелось бы в будущем попробовать свои силы в европейском чемпионате и сильном клубе. Но этим вопросом будет заниматься клуб из Полтавы.
Польские скауты наблюдали за игроком еще на юношеском чемпионате мира 2019 года, а сейчас этот интерес вылился в некоторую конкретику. Но сумма, которую предложила "Легия", "Ворсклу" не устроила.
Что известно о 21-летнем голкипере Дмитрии Резнике
- Футболом начал заниматься в составе академии полтавской "Ворсклы". В мае 2019 года подписал свой первый контракт с клубом. В составе первой команды "ворсклян" в октябре этого же года дебютировал в выездном поединке 12 тура против "Зари". Дмитрий вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
- Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндию, где дошел до полуфинала.
- В 2019 году с командой в 20 лет поехал на молодежный чемпионат мира, который проходил в Польше, где стал чемпионом мира.