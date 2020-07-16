Талантливый голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Резник рассказал о продолжении карьеры. Парень удачно себя проявил в основном составе команды, поэтому услугами голкипера заинтересовались несколько клубов из Европы.

Об этом рассказал голкипер порталу Meta-ratings.

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Заинтересованность из Польши

У голкипера контракт с полтавским клубом до 2022 года.

По его словам, он узнал в интернете о заинтересованности польской "Легии".

Он отмечает, что ему хотелось бы в будущем попробовать свои силы в европейском чемпионате и сильном клубе. Но этим вопросом будет заниматься клуб из Полтавы.

Польские скауты наблюдали за игроком еще на юношеском чемпионате мира 2019 года, а сейчас этот интерес вылился в некоторую конкретику. Но сумма, которую предложила "Легия", "Ворсклу" не устроила.

Что известно о 21-летнем голкипере Дмитрии Резнике