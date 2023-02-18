Готовы отправить клубный самолет за Данченко: АЕК переживает за состояние здоровья футболиста

Греческий клуб, которому принадлежат права на украинского защитника Олега Данченко, проявил инициативу в его лечении. Футболист нуждается в углубленном обследовании в связи с перенесенным инфарктом.

Кандидат в сборную Украины Олег Данченко перенес остановку сердца на одной из тренировок Зари. Оказавшиеся рядом австрийские врачи спасли жизнь украинскому футболисту.

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Благородный жест от АЕКа

Пока футболист находится вместе с Зарей в Турции. Активную помощь Данченко готов предоставить греческий АЕК, которому принадлежат права на футболиста.

По информации ТаТоТаке, руководство греческого АЕКа планирует отправить клубный самолет специально для украинца, чтобы он прошел полноценное обследование в Европе.

Стоит напомнить, что у Данченко есть действующий контракт с греческим клубом. К луганской Заре Олег присоединился на правах аренды в январе 2022 года. Срок соглашения истекает 30 июля 2023 года.