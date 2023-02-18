Кандидат у збірну України Олег Данченко переніс зупинку серця на одному з тренувань Зорі. Австрійські лікарі, які опинилися поруч, врятували життя українському футболісту.

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Благородний жест від АЕКа

Наразі футболіст перебуває разом із Зорею у Туреччині. Активну допомогу Данченку готовий надати грецький АЕК, якому належать права на футболіста.

За інформацією ТаТоТаке, керівництво грецького АЕКу планує відправити клубний літак спеціально для українця, щоб він пройшов повноцінне обстеження у Європі.

Варто нагадати, що Данченко має діючий контракт з грецьким клубом. До луганської Зорі Олег приєнався на правах оренди у січні 2022 року. Термін угоди спливає 30 липня 2023 року.