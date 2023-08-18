Динамо взяло реванш у Ариса за поражение в первой встрече в Салониках 1:0. Основное и дополнительное время ответного матча закончилось победой киевлян 2:1 благодаря голам Волошина и Караваева. Потому победитель противостояния определялся в серии пенальти, где точнее были "бело-синие" 6:5.

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Шахов: Некоторые из них поддерживают позицию греческих фанатов – это дорога им за кораблем

После поединка футболисты Динамо что-нибудь провокационно жестикулировали в сторону фанатов Ариса, за которых впоследствии вступились футболисты греческого клуба. Это была реакция киевлян на оскорбительный баннер греков в сторону полка "Азов", который был вывешен на трибунах во время первой встречи и кричалок с фамилией Путина.

Впоследствии еще и пресс-служба киевского клуба отдельно через соцсети поддержала "Азов".

После чего Мирчу Луческу ждала традиционная послематчевая пресс-конференция. Как рассказал руководитель прессслужбы киевлян Андрей Шахов, общение "Мистера" с прессой закончилось досрочно из-за возмущения греков, недовольных поведением футболистов Динамо после поединка и фразой "Азов" – герои Украины"

Еще больше им не понравилась фраза "Азов" – герои Украины", после чего пресс-конференция была завершена. Если некоторые из них поддерживают позицию греческих фанатов – то дорога им за кораблем. И хорошего путешествия домой. Больше добавить ничего,

– написал Андрей Шахов.

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Отметим, что в греческие фанаты еще что-то в спину выкрикивали румынскому наставнику и руководителю пресс-службы киевлян.

Теперь Динамо будет готовиться к борьбе с групповым раундом Лиги конференций, где сыграет против турецкого Бешикташа. Арис со своими противными фанатами и журналистами уезжает домой.