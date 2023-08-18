Динамо взяло реванш в Аріса за поразку у першій зустрічі в Салоніках 1:0. Основний та додатковий час матчу-відповіді закінчився перемогою киян 2:1 завдяки голам Волошина та Караваєва. Тому переможець протистояння визначався у серії пенальті, де точнішими були "біло-сині" 6:5.

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Шахов: Деякі з них підтримують позицію грецьких фанів – то дорога їм за кораблем

Після поєдинку футболісти Динамо щось провокаційно жестикулювали у бік фанатів Аріса, за яких згодом заступились футболісти грецького клубу. Це була реакція киян на образливий банер греків у бік полку "Азов", який був вивішений на трибунах під час першої зустрічі, та кричалок із прізвищем Путіна.

Згодом ще й пресслужба київського клубу окремо через соцмережі підтримала "Азов".

Після чого на Мірчу Луческу чекала традиційна післяматчева пресконференція. Як розповів керівник пресслужби киян Андрій Шахов, спілкування "Містера" із пресою закінчилось достроково через обурення греків, які були незадоволені поведінкою футболістів Динамо після поєдинку та фразою "Азов" – герої України"

Ще більше їм не сподобалась фраза "Азов" – герої України", після чого пресконференція була завершена. Якщо деякі з них підтримують позицію грецьких фанів – то дорога їм за кораблем. І хорошої подорожі додому. Більше додати нічого,

– написав Андрій Шахов.

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Відзначимо, що у грецькі фанати ще щось у спину вигукували румунському наставнику та керівнику пресслужби киян.

Тепер Динамо готуватиметься до боротьби з груповий раунд Ліги конференцій, де зіграє проти турецького Бешикташа. Аріс зі своїми противними фанатами і журналістами їде додому.