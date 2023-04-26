Россиян и беларусов не допустили в гран-при по фехтованию в Сеуле: на болотах начали ныть

Несмотря на разрешение от Международной федерации, фехтование спортсменов из РФ и РБ не пустили на соревнования в Южную Корею. Поэтому россияне просят отменить соревнования.

Без россиян в Сеуле

Международная федерация фехтования (FIE) является одной из первых разрешила россиянам и белорусам вернуться в соревновании. Организация допустит спортсменов из стран-террористок только в нейтральном статусе.

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Впрочем, и такой подход не приветствуется многими странами. К примеру, Норвегия отказалась пускать россиян и белорусов на гран-при в своей стране. Также представителей этих стран не будет на турнире в южнокорейском Сеуле.

FIE не согласовала с организаторами список спортсменов из РФ и РБ, которым будет позволено выступить в Южной Корее. Это позволило украинским фехтовальщикам заявиться на соревнования, ведь из-за запрета правительства это было бы невозможно в случае допуска террористов.

Россияне ноют

Конечно, такой подход вызвал нытье в России. Местная федерация фехтования во главе с Ильгаром Мамедовым требует от FIE упразднить гран-при в Сеуле.

Российские спортсмены не едут на этап в Сеуле, потому что мы не получили права на участие. Нет списка с нашими спортсменами, тренерами, персоналом, медицинским штабом. Никакого объяснения нам не предоставили. Мы будем писать письмо, чтобы отменили гран-при в Сеуле. Он отборочный к Олимпиаде в Париже. Если мы не смогли уехать, пусть отменяют его. Все, что нужно было, мы отправили,

– ноет Мамедов.

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Мир фехтования протестует против решения FIE

Многие европейские федерации отказались от проведения соревнований с участием россиян. К примеру, Германия отменила Кубок мира с женской рапирой. Также отказались проводить соревнования с участием россиян и белорусов Финляндия, Дания, Польша и Франция.

Много фехтовальщиков со всего мирапризвали МОК и FIE пересмотреть свое решение. При этом Федерация фехтования Украины решила бойкотировать соревнование с участием России и Белоруссии.