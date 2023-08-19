На турнир в Хорватию отправилась украинская делегация из 16 спортсменов. В первый день Гран-при в Загребе наша команда завоевала две медали.
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Две медали Украины
Дебютную золотую медаль на турнирах Grand Prix завоевал Дильшот Халматов. В финале весом до 60 килограммов украинский дзюдоист победил Ахмада Юсифова из Азербайджана. 25-летний киевлянин во второй раз в карьере сошел на пьедестал турниров такого уровня и впервые на высшую строчку. В 2023 году он завоевал "серебро" на Гран-при в Австрии.
Дильшат Хаматов победил Ахмада Юсифова / ijf.org
Лидер сборной Украины Дарья Билодид завоевала бронзовую награду в весе до 57 килограммов. В четвертьфинале украинка уступила вице-чемпионке Европы-2021 Каи Кайзер из Словении. Однако в утешительной сетке одержала две победы над представительницами Германии. Сначала Дарья победила Зайю Бальгауз, а затем деклассировала Паулину Штарке. Таким образом, Белодид третье подряд соревнование завершила с бронзовой медалью.
"Бронза" Дарьи Белодид / facebook.com/UkraineJudoFederation