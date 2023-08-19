На турнир в Хорватию отправилась украинская делегация из 16 спортсменов. В первый день Гран-при в Загребе наша команда завоевала две медали.

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Две медали Украины

Дебютную золотую медаль на турнирах Grand Prix завоевал Дильшот Халматов. В финале весом до 60 килограммов украинский дзюдоист победил Ахмада Юсифова из Азербайджана. 25-летний киевлянин во второй раз в карьере сошел на пьедестал турниров такого уровня и впервые на высшую строчку. В 2023 году он завоевал "серебро" на Гран-при в Австрии.

Дильшат Хаматов победил Ахмада Юсифова / ijf.org

Лидер сборной Украины Дарья Билодид завоевала бронзовую награду в весе до 57 килограммов. В четвертьфинале украинка уступила вице-чемпионке Европы-2021 Каи Кайзер из Словении. Однако в утешительной сетке одержала две победы над представительницами Германии. Сначала Дарья победила Зайю Бальгауз, а затем деклассировала Паулину Штарке. Таким образом, Белодид третье подряд соревнование завершила с бронзовой медалью.

"Бронза" Дарьи Белодид / facebook.com/UkraineJudoFederation

Важно! Гран-при в Загребе продлится до 20 августа. В субботу пройдут соревнования у женщин (весовая категория до 63 кг и 70 кг) и мужчин (до 73 кг/81 кг). Украину представят Юлия Гребеножко (до 63 кг), Владислав Казимиров (до 73 кг), Сергей Кривчач, Михаил Свидрак (до 81 кг).