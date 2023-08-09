В Роттердаме (Нидерланды) стартовал мультспортивный чемпионат Европы среди параатлетов. Участие в соревнованиях по дзюдо принимают немало украинцев, пишет 24 канал.

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Первые два дня подарили нашей команде 9 медалей. В первый игровой день золото Наталье Николайчук (до 48 кг), Инне Сыч (до 57 кг) и Давиду Хораве (до 60 кг).

А на следующий день Анастасия Гарник стала чемпионкой по соревнованиям в категории более 70 кг. Еще пять медалей низшего сорта достались следующим паралимпийцам:

  • Юлия Иваницкая (серебро, до 48 кг)
  • Анжела Гаврисюк (серебро, до 57 кг)
  • Александр Назаренко (серебро, до 90 кг)
  • Николай Рудник (бронза до 60 кг)
  • Эдуард Тропинов (бронза, до 90 кг)

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Эти медали позволили Украине возглавить медальный зачет мультиспортивного Евро-2023. Позади идут Азербайджан (семь медалей, из которых 2 золота) и Грузия (шесть медалей, в том числе два золота).