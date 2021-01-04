Организаторы Формулы-1 и в 2021 году могут столкнуться с проблемой переноса или отмены этапов. Все из-за пандемии коронавируса и введения карантина.

Новый сезон Формулы-1 в 2021 году должен начаться с гран-при Австралии. Его проведение запланировано на 21 марта. Но по сообщению Autosport, гонку могут перенести на более поздний срок.

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Причина в том, что в Австралии и в дальнейшем действуют жесткие правила карантина. Для всех, кто приезжает в страну, вынуждены две недели отбыть обязательный карантин. К слову, это правило касается и теннисистов, которые приедут на Australian Open. Его проведение запланировано с 8 по 21 февраля. Хотя сама квалификация турнира состоится в столице Катара Дохе с 9 по 13 января.

Что касается этапа Формулы-1 в Мельбурне, то его могут перенести на более поздний срок. Ведь трассу, как правило, начинали готовить еще в январе. Вместо этого сейчас никаких работ не происходит. Не доступна и продажа билетов на это событие.

Поэтому, по данным журналистов, новый сезон Формулы-1 начнется 28 марта с гран-при Бахрейна. А гонку в Австралии проведут в другие даты.

Напомним, что в сезоне 2021 года запланировано провести 23 этапа. Уже есть календарь всех гран-при. Но пока неизвестно, где состоится четвертый этап.