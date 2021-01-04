Організатори Формули-1 і у 2021 році можуть зіштовхнутися з проблемою перенесення або скасування етапів. Все через пандемію коронавірусу та запроваджений карантин.

Новий сезон Формули-1 у 2021 році має розпочатися з гран-прі Австралії. Його проведення заплановано на 21 березня. Та за повідомленням Autosport, гонку можуть перенести на пізніший термін.

Варте уваги Головні спортивні події 2021 року: Олімпіада та Євро, матчі збірної та бій Усика

Причина в тому, що в Австралії й надалі діють жорсткі правила карантину. Для приладу, всіх, хто приїжджає до країни, змушені два тижні відбути обов'язковий карантин. До слова, це правило стосується і тенісистів, які приїдуть на Australian Open. Його проведення заплановано з 8 до 21 лютого. Хоча сама кваліфікація турніру відбудеться в столиці Катару Досі з 9 до 13 січня.

Щодо етапу Формули-1 в Мельбурні, то його можуть перенести на пізніший термін. Адже трасу, зазвичай, починали готувати ще у січні. натомість зараз ніяких робіт не відбувається. Не доступний і продаж квитків на цю подію.

Відтак, за даними журналістів, новий сезон Формули-1 розпочнеться 28 березня з гран-прі Бахрейну. А гонку в Австралії проведуть в інші дати.

Нагадаємо, що в сезоні 2021 року заплановано провести 23 етапи. Вже є календар усіх гран-прі. Але поки невідомо, де відбудеться четвертий етап.