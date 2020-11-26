В четверг, 26 ноября, проходит прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной. Онлайн-трансляция церемонии из президентского дворца – на сайте Спорт24.

С самого утра у президентского дворца собралась большая "армия" болельщиков, чтобы в последний раз отдать дань уважения легенде футбола Диего Марадоне, пишет 24 канал.

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На прощании ожидается не менее одного миллиона фанатов. Футболки Марадоны, слезы и флаги Аргентины. Все это заполонило территорию вокруг дворца.

Отметим, что сердце аргентинца перестало биться в среду, 25 ноября. Диего перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи приехали, чтобы спасти жизнь легенды футбола. Но было уже слишком поздно. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, в помещении которой звезда футбола отошла в вечность.

Церемония прощания с Диего Марадоной онлайн-трансляция