Бывший вице-президент Динамо Евгений Красников раскрыл детали трансферна испанца Франа Соля в киевский клуб. Футболист усилил киевлян, перейдя из нидерландского клуба Виллем II.

Я сказал нет, а Хацкевич сказал так

Красников, который во время перехода Соля еще работал в Динамо, был против покупки испанца. Но на переходе Соля настоял тогдашний наставник Динамо Александр Хацкевич.

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Евгений Красников рассказал, что убеждал президента Динамо Игоря Суркиса, что Фран Соль не подходит Динамо.

Я сказал "нет", а Хацкевич сказал "да". Может, если бы Хацкевич остался, то ставил бы Соля, и он бы у него заиграл. Он его видел в команде, а я нет. Я говорил Суркису, что Соль для Динамо не годится, но Хацкевич настоял, чтобы его взяли. Сумму трансфера я не знаю. Сначала там была очень большая цифра, но торговались и к чему-то пришли,

– рассказал Красников.

Что известно о Соле