Говорил Суркису, что Соль для Динамо не годится, но Хацкевич настоял, – Красников
Бывший вице-президент Динамо Евгений Красников раскрыл детали трансферна испанца Франа Соля в киевский клуб. Футболист усилил киевлян, перейдя из нидерландского клуба Виллем II.
Источник:"Профутбол Digital"
Я сказал нет, а Хацкевич сказал так
Красников, который во время перехода Соля еще работал в Динамо, был против покупки испанца. Но на переходе Соля настоял тогдашний наставник Динамо Александр Хацкевич.
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Евгений Красников рассказал, что убеждал президента Динамо Игоря Суркиса, что Фран Соль не подходит Динамо.
Я сказал "нет", а Хацкевич сказал "да". Может, если бы Хацкевич остался, то ставил бы Соля, и он бы у него заиграл. Он его видел в команде, а я нет. Я говорил Суркису, что Соль для Динамо не годится, но Хацкевич настоял, чтобы его взяли. Сумму трансфера я не знаю. Сначала там была очень большая цифра, но торговались и к чему-то пришли,
– рассказал Красников.
Что известно о Соле
- Испанский футболист выходил на поле в футболке Динамо в 23 матчах. В его активе всего 4 гола и 2 ассиста.
- По информации портала Transfermarkt, Динамо заплатило за Соля 3,50 миллиона евро. Что интересно, владелец Карпат Олег Смалийчук рассказывал, что Соль мог оказаться во Львове за 250 тысяч евро.
- Журналист Игорь Цыганык сообщал, что нападающий имеет самую большую зарплату в Динамо – 100 тысяч долларов в месяц. Испанец якобы единственный игрок в Динамо, который зарабатывал более 1 миллиона долларов в год.
- Сезон-2020/2021 Фран проводит в Испании, где на правах аренды выступает за Тенерифе. Его контракт с киевлянами действует до 31 декабря 2023 года.
- В новом клубе Соль отыграл 24 матча и забил 6 голов.
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