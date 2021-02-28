Говорив Суркісу, що Соль для Динамо не годиться, але Хацкевич наполіг, – Красніков
Колишній віцепрезидент Динамо Євгеній Красніков розкрив деталі трансферну іспанця Франа Соля у київський клуб. Футболіст підсилив киян, перейшовши з нідерландського клубу Віллем II.
Джерело:"Профутбол Digital"
Я сказав ні, а Хацкевич сказав так
Красніков, який під час переходу Соля ще працював у Динамо, був проти купівлі іспанця. Та на переході Соля наполіг тодішній наставник Динамо Олександр Хацкевич.
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Євгеній Красніков розповів, що переконував президента Динамо Ігоря Суркіса, що Фран Соль не підходить Динамо.
Я сказав ні, а Хацкевич сказав так. Може, якби Хацкевич залишився, то ставив би Соля, і він би у нього заграв. Він його бачив у команді, а я ні. Я говорив Суркісу, що Соль для Динамо не годиться, але Хацкевич наполіг, щоб його взяли. Суму трансферу я не знаю. Спочатку там була дуже велика цифра, але торгувалися і до чогось прийшли,
– розповів Красніков.
Що відомо про Соля
- Іспанський футболіст виходив на поле у футболці Динамо у 23 матчах. У його активі всього 4 голи та 2 асисти.
- За інформацією порталу Transfermarkt, Динамо заплатило за Соля 3,50 мільйона євро. Що цікаво, власник Карпат Олег Смалійчук розповідав, що Соль міг опинитися у Львові за 250 тисяч євро.
- Журналіст Ігор Циганик повідомляв, що нападник має найбільшу зарплату в Динамо – 100 тисяч доларів на місяць. Іспанець нібито єдиний гравець у Динамо, який заробляв понад 1 мільйон доларів у рік.
- Сезон-2020/2021 Фран проводить в Іспанії, де на правах оренди виступає за Тенеріфе. Його контракт з киянами чинний до 31 грудня 2023 року.
- У новому клубі Соль відіграв 24 матчі та забив 6 голів.
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