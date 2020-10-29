Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик провел обязательную открытую тренировку перед боем против британца Дерека Чисоры, который станет для нашего соотечественника вторым в новом дивизионе.

Усик показал работу над телом, в частности прессом, и на реакцию, жонглируя мячами, а также побоксировал в ринге с тренером. Соответствующие фото опубликовал Matchroom Boxing.

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Усик – Чисора: главное

Уже в эту субботу, 31-го октября, Александр Усик выйдет в ринг против британского боксера Дерека Чисоры.

Бой состоится в Лондоне и пройдет без зрителей. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе. Дебютный поединок Александр провел в прошлом году в октябре. В котором боксер из Украины победил Чазза Уизерспуна.

Последний раз британский боксер Дерек Чисора проводил поединок также в октябре. Тогда британец нокаутировал своего земляка Дэвида Прайса.

Усик за этот поединок получит значительно меньше Чисоры – только 1,5 миллиона фунтов стерлингов. А вот заработок британца составит 4 миллиона фунтов стерлингов.