Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик провів обов'язкове відкрите тренування перед боєм проти британця Дерека Чісори, який стане для нашого співвітчизника другим у новому дивізіоні.

Усик показав роботу над тілом, зокрема пресом, та на реакцію, жонглюючи м’ячами, а також побоксував у ринзі з тренером. Відповідні фото опублікував Matchroom Boxing.

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Усик – Чісора: головне

Вже у цю суботу, 31-го жовтня, Олександр Усик вийде у ринг проти британського боксера Дерека Чісори.

Бій відбудеться у Лондоні та буде без глядачів. В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).

Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі. Дебютний поєдинок Олександр провів у торік у жовтні. У якому боксер з України переміг Чазза Візерспуна.

Востаннє британський боксер Дерек Чісора проводив поєдинок також у жовтні. Тоді британець нокаутував свого земляка Девіда Прайса.

Усик за цей поєдинок отримає значно менше за Чісору – лише 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. А от заробіток британця складе 4 мільйони фунтів стерлінгів.