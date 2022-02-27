Коноплянка: Война разделила меня с моей семьей

Левый вингер Краковии прокомментировал полномасштабное вторжение России в Украину. Свое мнение Евгений Коноплянка написал на своей странице в инстаграме.

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Футболист выложил фото с семьей и добавил украинский флаг. Сейчас Коноплянка находится далеко от семьи, потому волнуется за них. Евгений заявил, что всегда строил планы своей семьи с родной страной, строил будущее без российских захватчиков.

Полузащитник не может спокойно наблюдать за ситуацией, которая сложилась в Украине.

Никогда бы не мог вообразить, что самые страшные мысли станут реальностью. Страна, в которой я родился и вырос, сделал первые шаги в футболе и создал семью, страна, герб которой развевается на футболке национальной сборной, – оказалась в жестокой, несправедливой и коварной войне с Россией. Сердце кровью обливается из-за того, что сегодняшняя война разделила меня с моей семьей, снаряды летают над головами моих детей и жены. Я всегда стремился к украинскому будущему для них и планировал это будущее именно в Украине. В Украине без России!

– написал Коноплянка.

"Поддержите украинское государство не словом, а делом"

Игрок Краковии призвал весь мир поддержать украинское государство не словом, а делом. Футболист попросил Европу и США приостановить российские войска и Путина.

Коноплянка гордится украинской армией и народом, отдающим жизнь за целостность родной страны.

«Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство не словом, а делом! Остановите этих нелюдей! С нами правда, с нами Бог и непобедимый украинский дух. Горжусь нашими несгибаемыми воинами, ценой своей жизни защищающими нашу Украину, храбрыми женщинами, волонтерами, подразделениями территориальной обороны и всеми, кто украинец в сердце и на деле. Вместе к победе над российским оккупантом! Слава Украине!", – подытожил футболист.



Евгений Коноплянка с семьей / Фото из инстаграма футболиста

Карьера Коноплянки в Польше

Евгений Коноплянка в феврале 2022 официально перешел из Шахтера в Краковию.

За новую команду сыграл два матча, в которых не запомнился результативными действиями.

Его соглашение с поляками рассчитано до конца июня 2022 года с возможным продлением еще на один год.

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