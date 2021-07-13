Готов убивать голыми кулаками: Беринчик готовится к бою с Лобовым – видео

Украинский боксер Денис Беринчик продолжает готовиться к бою против Артема Лобова. Поединок против бывшего бойца ММА состоится на голых кулаках.

Мощная подготовка Беринчика

33-летний Денис Беринчик выложил видео с тренировки в своем инстаграме. Боксер из Украины коротко подписал ролик: "Тяжелая работа продолжается". Своими видео Денис пугает соперника накануне боя.

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Поединок Беринчик – Лобов состоится 24 июля. Хотя сам бой должен был состояться еще 19 июня. Но был перенесен из-за травмы левого плеча украинца, которую тот получил в спарринге с Анатолием Шпонарским. Беринчик извинился за изменение даты боя. Фанаты увидят противостояние на голых кулаках.

Поединок состоится во Дворце спорта в Киеве. Поэтому преимущество будет таки на стороне Беринчика, который будет биться на глазах родных болельщиков.

В последний раз Беринчик выходил на ринг 21 марта, где провел бой по правилам бокса. Украинский боксер победил чилийца Хосе Санчеса и в пятый раз защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.

Тренировка Беринчика: видео