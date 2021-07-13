Потужна підготовка Берінчика

33-річний Денис Берінчик виклав відео з тренування у своєму інстаграмі. Боксер з України коротко підписав ролик: "Важка робота триває". Своїми відео Денис лякає суперника напередодні бою.

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Поєдинок Берінчик — Лобов відбудеться 24 липня. Хоча сам бій повинен був відбутись ще 19 червня. Але був перенесений через травму лівого плеча українця, яку отримав у спарингу Анатолієм Шпонарським. Берінчик вибачився за зміну дати бою. Фанати побачать протистояння на голих кулаках.

Двобій відбудеться у Палаці спорту у Києві. Тому перевага буде таки на стороні Берінчика, який битиметься на очах рідних уболівальників.

Востаннє Берінчик виходив на ринг 21 березня, де провів бій за правилами боксу. Український боксер переміг чилійця Хосе Санчеса та вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

Тренування Берінчика: відео