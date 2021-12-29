Тренер боксера Егор Голуб хотел бы, чтобы его подопечный провел чемпионский бой в 2022 году. Ведь Беринчик уже шесть раз защитил свой чемпионский титул WBO International. И теперь может претендовать и на чемпионский бой, ведь находится в топ-3 рейтинга WBO в легком весе. Чемпионским поясом же владеет Джордж Камбосос.

"Видите, куча этих поясов ... было бы в каждом весе по одному. А не так, как WBA Regular, Global и Super. WBA Super у Камбососа, WBA Regular у Джервонты Дэвиса. У Девина Хейни титул WBC обычный. У Камбососа-титул WBC Franchise, а у Райана Гарсии WBC Silver. Кучу поясов навыдумывали. Думаю из-за денег", – выразил свое недовольство положением дел Егор Голуб.

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Именно это и стоит на пути чемпионскому бою Беринчика. Хотя есть возможность, что именно украинского боксера выберут для защиты титула Камбососа. Голуб считает, что это может произойти, если Беринчика недооценят с надеждой одержать легкую победу.

Надежда, что нас кто-то недооценит и мы возьмем и сделаем "БУМ!" Как это сделал Камбосос с Лопесом. И мы так же поступим вместе с Беринчиком. Было бы шикарно,

– отметил тренер.

Если же Беринчик в ближайшее время не получит топовый бой, то может снова провести поединок на голых кулаках. Он уже так сделал 24 июля 2021 года, победив Артема Лобова. Соперник не вышел на пятый раунд боя.

"Если нам не будут давать боев... если там будет какое – то интересное предложение, то мы снова подеремся на голых кулаках", – отметил Голуб.

При этом боксер не планирует менять весовую категорию. Сейчас он выступает в легком весе – до 61,2 килограмма.

"Спуститься в 59 килограммов (второй полулегкий вес, – 24 канал) трудно будет. А взобраться – он маленький будет в 63,5 (первый полусредний вес, – 24 канал). Там такие здоровые лошади ростом под 180 сантиметров. Там габариты решают. Там будет тяжело", – отметил тренер.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева, и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа читайте вскоре в эксклюзивном интервью 24 канала.