"Готов купить танка": Петряк приютил украинцев и помогает ВСУ

Иван Петряк выступает в Венгрии, поэтому помогает родной Украине воевать против России только на расстоянии. Украинский футболист поделился родительским домом с беженцами из Украины.

Поддержка из Венгрии

Иван Петряк – украинский футболист с добрым сердцем. Левый вингер Фехервара поселил в своем небольшом доме сразу 8 земляков.

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Он не смотрел, что в 65 квадратах проживает он с женой и двумя детьми. Петряк поделился домом с другими. Более того, футболист полностью обеспечивает проживание земляков в Венгрии.

Также Петряк не забывает помогать украинские армии, дающие достойный отпор российским захватчикам. Иван на венгерской территории закупает каски и бронежилеты для ВСУ.

По словам Владимира Зверева, Петряк готов приобрести для армии своей родной страны даже танк. Но не знает, куда следует обращаться.

Петряк выступает в венгерском Фехерваре с июля 2019 года.

В сезоне-2021/2022 отыграл 22 матча, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

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