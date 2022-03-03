Підтримка з Угорщини

Іван Петряк – український футболіст із добрим та великим серцем. Лівий вінгер Фехервара поселив у своєму невеличкому будинку одразу 8 земляків.

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Він не дивився на те, що у 65 квадратах проживає він із дружиною та двома дітьми. Петряк поділився домівкою з іншими. Ба більше, футболіст повністю забезпечує проживання земляків в Угорщині.

Також Петряк не забуває допомагати українські армії, яка дає гідну відсіч російським загарбникам. Іван на угорській території закуповує каски та бронежилети для ЗСУ.

За словами Володимира Звєрова, Петряк готовий придбати для армії своєї рідної країни навіть танка. Але не знає, куди потрібно звертатись.

Петряк виступає в угорському Фехерварі з липня 2019 року.

У сезоні-2021/2022 відіграв 22 матчі, у яких забив 6 голів та зробив 2 асисти.

Його угода з клубом розрахована до 30 червня 2023-го.

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