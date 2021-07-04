Горжусь выступлением команды, – Шевченко об историческом Евро-2020 для Украины

Сборная Украину 3 июля завершила писать свою историю на Евро-2020. Андрей Шевченко поблагодарил команду и болельщиков за работу и поддержку.

Шевченко благодарен за поддержку

После матча главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выложил пост благодарности в своем инстаграме. Тренер отметил, что 3 июля команда дала бой сильной команде Англии.

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Шевченко выложил фотографию, где команда благодарит фанатов в итальянском Риме за поддержку. Отметим, что во время трансляции было хорошо слышно украинских болельщиков, которые заполонили "Стадион Олимпико". Украинская диаспора поблагодарила футболистов за историческое достижение на чемпионате Европы.

Мы столкнулись с сильной командой прошлой ночью. Спасибо всем фанатам за вашу удивительную поддержку, это было так важно в нашем путешествии. Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Вы написали замечательные страницы для украинского футбола,

– говорится в посте.