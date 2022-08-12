Горуна: Они говорили, что самопровозглашенный президент не в своем уме.
Каратист отметил, что белорусские спортсмены боятся самопровозглашенного президента лукашенко. Хотя они не поддерживают диктатора.
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Белорусы вообще молчат, хотя с их сборной мы всегда дружили. На соревнованиях честно и откровенно обо всем говорили. Даже во время фейковых выборов в белорусе они говорили, что самопровозглашенный президент лукашенко не в своем уме,
– рассказал спортсмен.
По словам Горуны, спортсмены из россии и беларуси просто боятся потерять свои места в национальной команде, поэтому продолжают молчать.
"Однако сейчас они продолжают молчать, ведь боятся за свои места в национальной команде. Спортсмены – публичные люди, на соревнованиях они поднимают флаг своей страны и остаются примерами для подражания, особенно среди молодежи. Поэтому именно через спортсменов россия всегда посылает определенные месседжи в массы. Для россии спорт всегда был инструментом пропаганды", – сказал Горуна.
Что известно о каратисте
- Станислав Горуна недавно получил серебряную награду на Всемирных играх-2022. Он уступил в финале первый номер мирового рейтинга.
- Чтобы приблизить победу Украины, Горуна продал свою олимпийскую медаль на благотворительном аукционе. Новый обладатель награды пообещал вернуть "бронзу" украинцу после победы.
- В первые дни полномасштабного вторжения спортсмен присоединился к рядам ВСУ. Пока спортсмен вернулся к тренировкам и выступлениям.