Горюна: Они рабы и слабаки

Каратист отметил, что российские спортсмены продолжают молчать. Хотя он уверен, что они знают о преступлениях своей страны.

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Они точно все видят у меня в инстаграмме. Особенно в первые месяцы, когда я каждый день в историях выкладывал видео и фото о войне, писал в постах "что" и "как" происходит. Но от них не последовало никакой реакции. Я точно знаю, что они это смотрели и видели, обсуждали между собой, но все отмалчиваются,

– подчеркнул Горуна.

По словам спортсмена, представители страны-агрессора продолжают молчать, поскольку не знают, что такое война, а также зависят от правительства своей страны.

"Они рабы и слабаки, зависимые от своего правительства, которое платит им зарплаты. То есть покупает их. Если они от этого зависимы и своими действиями показывают это, значит, их купили. Можно быть спортсменом на зарплате, но это не значит, что ты молчишь и засовываешь язык в одно место.

Они не видят, что могут сделать, потому что не на них нападают, потому им окей. Им безразлично к этому. Они могут выражать какую-то озабоченность, но я не верю в их искренность", – сказал каратист.

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