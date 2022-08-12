Горуна: Вони казали, що самопроголошений президент несповна розуму

Каратист зазначив, що білоруські спортсмени бояться самопроголошеного президента лукашенка. Хоча вони і не підтримують диктатора.

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Білоруси взагалі мовчать, хоча з їхньою збірною ми завжди товаришували. На змаганнях щиро та відверто про все говорили. Навіть під час фейкових виборів у білорусі вони казали, що самопроголошений президент лукашенко несповна розуму,

– розповів спортсмен.

За словами Горуни, спортсмени з росії та білорусі просто бояться втратити свої місця в національній команді, тому продовжують мовчати.

"Проте зараз вони продовжують мовчати, адже бояться за свої місця в національній команді. Спортсмени – публічні люди, на змаганнях вони піднімають прапор своєї країни й залишаються прикладами для наслідування, особливо серед молоді. Тож саме через спортсменів рф завжди посилає певні меседжі в маси. Для росії спорт завжди був інструментом пропаганди", – сказав Горуна.

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