Футболист исчез перед продлением контракта

Варела сбежал из базы команды ночью и вылетел из России. В клубе сообщили, что им Клуб сообщает, что ему не известно местонахождение уругвайского футболиста, и что с ним не могут связаться, сообщает "Матч ТВ".

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Ранее Гильермо вел переговоры с Динамо о продлении контракта, который истекает летом 2023 года.

Напомним, что 7 марта ФИФА разрешила легионерам команд страны-агрессора приостанавливать свои контракты в одностороннем порядке и покидать РПЧ. Это произошло вскоре после начала полномасштабной русско-украинской войны.

Объяснение агента футболиста

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника, сообщил, что его клиент не покидал московский клуб тайно, сообщает "Чемпионат".

Гильермо не убегал из Динамо. Мы собираемся подписать контракт с Фламенго, но подождем предложения Динамо,

– сказал Бентанкур.

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