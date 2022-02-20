Гордые тем, что пробились в матч за третье место – игрок Украины Журба о выступлении на Евро

По итогам Евро-2022 по футзалу сборная Украины вошла в топ-4 лучших команд Европы. Футзалист "сине-желтых" Сергей Журба прокомментировал выступление в Нидерландах.

Журба: В борьбе за финал нам не хватило удачи

Один из самых опытных игроков украинской сборной Сергей Журба эксклюзивно для 24 канала подытожил выступление команды на чемпионате Европы. По словам футзалиста, "сине-желтые" рады, что смогли пробиться в матч за третье место.

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Спортсмен называет такой результат успехом команды. Сборная была близка к выходу в финал, но удача в этот день была не на стороне подопечных Александра Косенко.

Мы гордимся тем, что смогли пробиться в матч за третье место. В борьбе за финал нам не хватило лишь немного фортуны. Неизвестно, как сложился бы поединок против России, если бы мы забили пенальти на последних секундах встречи. Россияне уже держали результат в голове, ведь играли на границе с пятью фолами. Для нас матч за третье место – успех,

– сказал Журба

"У команд есть шанс реабилитироваться за ошибку"

Выход из группы Украине дался не так-то легко. Эту стадию сине-желтая сборная закончила с одной победой над Сербией (6:1) и двумя поражениями от Нидерландов (3:2) и Португалии (1:0). Но даже такой результат позволил футзалистам Косенко выйти в плей-офф.

"То, что мы вышли из группы с одной победой, это нормальный результат. Все соперники в нашей группе тоже имели в своем активе по одной победе, кроме Португалии. Сейчас формат Евро другой. Раньше в группе было по три команды. Еще некоторые сборные не успели сыграть первый тур, как некоторые сборные уже ехали домой. Потому что в их группах уже все было понятно. Новый формат довольно интересный. У команд есть шанс реабилитироваться за ошибку. К счастью, нам это удалось", – ответил футзалист.

Украинская сборная закончила Евро-2022 на 4 месте. В поединке за "бронзу" наши ребята проиграли Испании (4:1).

Титул чемпионов Европы защитила Португалия, которая в финале обыграла Россию.