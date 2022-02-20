Журба: У боротьбі за фінал нам не вистачило фортуни

Один із найбільш досвідчених гравців української збірної Сергій Журба ексклюзивно для 24 каналу підсумував виступ команди на чемпіонаті Європи. За словами футзаліста, "синьо-жовті" раді, що змогли пробитись у матч за третє місце.

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Спортсмен називає такий результат успіхом для команди. Збірна була близька до виходу у фінал, але фортуна цього дня була не на стороні підопічних Олександра Косенка.

Ми горді тим, що змогли пробитись у матч за третє місце. У боротьбі за фінал нам не вистачило лише трішки фортуни. Невідомо, як би склався поєдинок проти Росії, якби ми забили пенальті на останніх секундах зустрічі. Росіяни вже тримали результат у голові, адже грали на межі з п'ятьма фолами. Для нас матч за третє місце – успіх,

– сказав Журба

"У команд є шанс реабілітуватись за зроблену помилку"

Вихід із групи Україні дався не так легко. Цю стадію синьо-жовта збірна закінчила з однією перемогою над Сербією (6:1) та двома поразками від Нідерландів (3:2) та Португалії (1:0). Але навіть такий результат дозволив футзалістам Косенка вийти у плей-офф.

"Те, що ми вийшли з групи з однією перемогою, це нормальний результат. Усі суперники у нашій групі теж мали у своєму активі по одній звитязі, окрім Португалії. Зараз формат Євро інший. Раніше у групі було по три команди. Ще деякі збірні не встигли зіграти перший тур, як деякі збірні вже їхали додому. Бо у їх групах вже все було зрозуміло. Новий формат доволі цікавий. У команд є шанс реабілітуватись за зроблену помилку. На щастя, нам це вдалось", – відповів футзаліст.

Українська збірна закінчила Євро-2022 на 4-му місці. У поєдинку за "бронзу" наші хлопці програли Іспанії (4:1).

Титул чемпіонів Європи захистила Португалія, яка у фіналі переграла Росію.

Повну розмову із Сергієм Журбою про ажіотаж довкола півфіналу з Росією, матчі плей-офф та розчарування турніру читайте в ексклюзивному інтерв'ю за посиланням.