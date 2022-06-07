Гордость за команду, – Малиновский поддержал сборную Украины после поражения от Уэльса
Источник:інстаграм Руслана Маліновського
Сборная Украины минимально уступила Уэльсу в отборочном матче плей-офф к чемпионату мира-2022. К сожалению, автогол Андрея Ярмоленко вывел валлийцев вперед.
Малиновский: С такой игрой, самоотдачей, у нас есть будущее
Несмотря на поражение, сборная Украины порадовала своих поклонников хорошей игрой, украинцы неоднократно заставляли понервничать трибуны в Кардиффе.
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Полузащитник итальянской Атланты и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский прокомментировал поражение национальной команды.
Гордость за команду, немного не повезло. Но с такой игрой, самоотдачей у нас есть будущее. Спасибо всем болельщикам, кто поддерживает нас. Все победы впереди и не только на футбольном поле. Слава Украине,
– написал футболист в своем инстаграмме.
В матче против Уэльса Малиновский был заявлен в стартовом составе, провел на поле 70 минут, его заменил Николай Шапаренко. Игрок стал автором фола, за который Украине был назначен штрафной в первом тайме. Его исполнил лидер валлийцев Гарет Бейл, после него Андрей Ярмоленко оформил автогол.
Сборная Украины была близка к попаданию на ЧМ-2022
- Национальная команда оказалась в шаге от выхода на чемпионат мира-2022. В полуфинальном отборочном поединке украинцы торжествовали, одолев Шотландию. Игра закончилась со счётом 1:3.
- Но в финале "сине-желтым" не удалось повторить успех. Досадный автогол Андрея Ярмоленко подарил Уэльсу путевку на Мундиаль.