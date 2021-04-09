Курьезный момент в Лиге Европы

Поединок состоялся при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Прошло всего 7 минут после стартового свистка арбитра, как матч нужно было приостановить.

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Неизвестный голый мужчина ворвался на поле, пробежал почти целое поле и лег на газон. После этого мужчина начал перекатываться по траве, когда к нему прибежали работники охраны и забрали нарушителя в подтрибунное помещение. После этого рефери Артура Суареша Диаша дал свисток, который сигнализировал о возобновлении встречи.

Кажется, стюарды не ожидали такого инцидента, поэтому потеряли бдительность. Мужчина своего добился, его поступок быстро разлетелся по соцсетям и изрядно поднял настроение футбольных болельщиков со всего мира.

Как ему удалось попасть на стадион не сообщается. Не исключено, что он является одним из сотрудников арены.

К слову. Поединок завершился победой Манчестер Юнайтед со счетом 0:2. Ответный Матч состоится 15 апреля.

Видео курьезно момента в матче