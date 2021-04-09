Курьезный момент в Лиге Европы
Поединок состоялся при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Прошло всего 7 минут после стартового свистка арбитра, как матч нужно было приостановить.
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Неизвестный голый мужчина ворвался на поле, пробежал почти целое поле и лег на газон. После этого мужчина начал перекатываться по траве, когда к нему прибежали работники охраны и забрали нарушителя в подтрибунное помещение. После этого рефери Артура Суареша Диаша дал свисток, который сигнализировал о возобновлении встречи.
Кажется, стюарды не ожидали такого инцидента, поэтому потеряли бдительность. Мужчина своего добился, его поступок быстро разлетелся по соцсетям и изрядно поднял настроение футбольных болельщиков со всего мира.
Как ему удалось попасть на стадион не сообщается. Не исключено, что он является одним из сотрудников арены.
Видео курьезно момента в матче