Курйозний момент у Лізі Європи

Поєдинок відбувся за порожнім трибун через пандемію коронавірусу. Минуло лише 7 хвилин після стартового свистка арбітра, як матч потрібно було призупинити.

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Невідомий голий чоловік увірвався на поле, пробіг майже ціле поле та ліг на газон. Після цього чоловік почав перекочуватися по траві, коли до нього прибігли працівники охорони та забрали порушника у підтрибунне приміщення. Після цього рефері Артура Суареша Діаша дав свисток, який сигналізував про відновлення зустрічі.

Здається, стюарди не очікували такого інциденту, тому втратили пильність. Чоловік свого домігся, його вчинок швидко розлетівся соцмережами та неабияк підійняв настрій футбольних вболівальників з усього світу.

Як йому вдалось потрапити на стадіон не повідомляється. Не виключено, що він є одним зі співробітників арени.

До слова. Поєдинок завершився перемогою Манчестер Юнайтед із рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться 15 квітня.

Відео курйозно моменту у матчі