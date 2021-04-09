Забавный гол Ромы

Первыми счет в матче открыли хозяева, голом на 39-й минуте отметился Дэви Классен. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Аякса в счете.

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После перерыва команда Паулу Фонсеки бросилась уравнивать цифры на табло. На 57-й минуте им удалось это сделать. Рома заработала опасный штрафной, который взялся исполнять Пеллегрини. Его удар вроде бы парировал голкипер, но неуверенно сыграл и забросил мяч в собственные ворота.

Такой гол стал настоящим ужасом для стража владений команды из Нидерландов. Хотя результативный выстрел таки записали на Пеллегрини. Для него этот голевой удар стал вторым в 9 встречах Лиги Европы в этом сезоне.

После этого "волки" почувствовали вкус победы. На 87-й минуте Рожер Ибаньес вывел Рому вперед в поединке.

Рома переиграла Аякс на выезде. Теперь подопечным Фонсеки нужно удержать выездную победу и дать достойный бой сопернику в ответном матче, который состоится в Риме уже 15 апреля.

Видео курьезного гола Ромы