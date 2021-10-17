Байер – Бавария 1: 5

Голы: Шик, 55 – Левандовский, 4, 30, Мюллер, 34, Гнабри, 35, 37

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Бавария смела Байер с поля

В Германии матч Баварии и Байер ожидали целых две недели, ведь перед паузой на поединки национальных сборных эти команды лидировали в турнирной таблице.

Мюнхенцы привычно мощно начали сезон. "Фармацевты" также старались не отставать от Баварии, поэтому в очном противостоянии клубов ждали настоящей битвы за первое место.

Старт игры оказался несколько истеричным. В действиях всех футболистов было много брака и мяч каждую секунду менял хозяина. Но несмотря на это Бавария уже на 4 минуте вышла вперед.

Мюнхенцы удачно разыграли штрафной: Упамекано из пределов штрафной выполнил прострел на Левандовского и Роберт пяткой отправил мяч в сетку.

Польский нападающий забил за Баварию впервые за 3 матча в Бундеслиге.

После пропущенного гола Байер попытался забрать мяч. Но хозяева поля оставляли слишком много пространства для соперника. Первый сигнал о капитуляции прозвенел после удара Сане в стойку. Никто не помешал Лерой пробить из-за пределов штрафной.

Впоследствии с линии штрафной в руки голкиперу мяч отправил Горецка. Футболисты Байера дали Леону "вагон" времени для удара.

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Детская игра "фармацевтов" в защите рано или поздно должна была сказаться на результате. За 8 минут Бавария забила аж 4 гола!

Сперва неудержимый Дэвис протащил мяч в штрафную. Канадец хотел пробить, но гол у партнера украл Левандовский. Нападающий, как хищник, быстро направил мяч в сетку. Для Роберта это 9 гол в действующем сезоне Бундеслиги. Поляк сравнялся с Эрлингом Голандом.

Через 4 минуты третий гол в поединке забил Мюллер. Зюле пробил из пределов штрафной и мяч после прикосновения к ноге Томаса полетел в сетку.

Байер пошел разыгрывать мяч с центра поля и, видимо, подумал, что Бавария успокоится. Но мюнхенцы отобрали мяч и провели результативную атаку левым флангом. Прострел Мюллера точным ударом замкнул Гнабри.

Через 2 минуты Серж оформил дубль. Гнабри в штрафной соперника обыгрался с Горецкой и отправил мяч в сетку. Только после этого Бавария несколько успокоилась и позволила Байеру подержать мяч.

Леверкузенцы могли отыграть один гол на 43 минуте. Диаби мощно "выстрелил" из опасной позиции, однако точно в руки Ноеру. Команды ушли отдыхать и Байеру, видимо, не стоило возвращаться на поле…

Интересно, что Бавария впервые в истории завершила первый тайм выездного матча Бундеслиги с преимуществом в 5 голов.

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Байер забил гол престижа

После перерыва Байер создал еще одну возможность, чтобы отыграть по крайней мере один гол. Демирбай сумел пробить из пределов штрафной, однако Ноер парировал мяч после его удара.

На 55 минуте Байер таки нашел возможность для гола. Талантливый Вирц исполнил великолепный пас на ход Шику, который несмотря на сопротивление Эрнандеса пробил в дальний угол. Мяч от стойки залетел в сетку ворот.

Забитый гол "фармацевтов" не изменил стиль игры: команды вышли доигрывать матч. Бавария создала еще несколько возможностей для шестого гола. Градецки отразил дальние удары Зюле и Забитцера.

Убийственную возможность упустил Сане. Лерой неудачно пробил головой после великолепного навеса в штрафной. А на 85 минуте Коман из пределов штрафной пробил в руки голкиперу. В итоге игра завершилась разгромным поражением Байера.

Байер – Бавария видеообзор

После победы Бавария вернулась на первое место в турнирной таблице. Мюнхенцы всего на 1 очко опережают Боруссию Дортмунд и на 3 – Байер.