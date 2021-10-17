Илья Марченко – Юрий Родионов 2:0 (6:4, 6:1)

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Марченко уверенно преодолел квалификационный раунд на турнире в Москве. В полуфинале украинец сломил сопротивление Раду Албота из Молдовы.

В финале квалификации Илья остановил австрийца Юрия Родионова. Матч продолжался почти полтора часа.

В первом сете теннисисты обменялись брейками. Решающим оказался 9 гейм, в котором Марченко во второй раз в матче сделал брейк. После этого украинец подал на сет.

Борьбы во второй партии не было: Марченко сделал три брейка и разгромил австрийца.

Марченко не выступал в России с октября 2014 года. Тогда украинец не преодолел сито квалификации. Лучший результат Марченко в Москве – полуфинал 2009 года.

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