В 2021 году может произойти долгожданный третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Оба боксера провели успешные поединки в конце 2020 года и заявили о готовности встретиться в третий раз.

В ночь с 18 на 19 декабря Головкин легко победил Камила Шеремета, пишет 24 канал. После боя казахстанский чемпион мира по версии IBF сказал, что открыт для встречи с победителем поединка Сауль Альварес – Каллум Смит.

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"Конечно, я открыт к поединку против любого соперника. Я хочу получить лучшего оппонента для меня, для бизнеса, для DAZN, для фанатов", – заявил Головкин.

В ночь с 19 на 20 декабря свой бой провел Альварес. Мексиканский боксер на классе разобрался со Смитом и победил решением судей.

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Канело намекнул, что готов принять вызов Геннадия Головкина.

"Я хочу драться с лучшими. Если представится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими", – сказал Альварес.

Внимание. Оба боксера сотрудничают с промоутером Эдди Хирном. Следовательно, ничто не препятствует организации поединка.

Головкин – Альварес: ​​история встреч

Первый бой боксеров состоялся в сентябре 2017 года и завершился спорной ничьей – 118:110 Альварес, 115:113 Головкин и 114:114.

Вторая встреча боксеров состоялась ровно через год. Альварес выиграл решением судей 113:115, 114:114, 113:115. Головкин потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBA, WBC, IBO.

Головкин длительное время требовал реванша, однако Альварес наотрез отказывался третий раз выходить в ринг с казахстанцем.