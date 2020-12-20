У 2021 році може відбутися довгоочікуваний третій бій між Геннадієм Головкіним та Саулем Альваресом. Обидва боксери провели успішні поєдинки наприкінці 2020 року та заявили про готовність зустрітися втретє.

У ніч з 18 на 19 грудня Головкін легко переміг Каміла Шеремету, пише 24 канал. Після бою казахстанський чемпіон світу за версією IBF сказав, що відкритий до зустрічі з переможцем поєдинку Сауль Альварес – Каллум Сміт.

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"Звичайно, я відкритий до поєдинку проти будь-якого суперника. Я хочу отримати кращого опонента для мене, для бізнесу, для DAZN, для фанатів", – заявив Головкін.

У ніч з 19 на 20 грудня свій бій провів Альварес. Мексиканський боксер на класі розібрався зі Смітом та переміг рішенням суддів.

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Канело натякнув, що готовий прийняти виклик Геннадія Головкіна.

"Я хочу битися з кращими. Якщо випаде можливість прийняти бій з Головкіним, я прийму його. Я показав, що готовий битися з кращими", – сказав Альварес.

До уваги. Обидва боксери співпрацюють з промоутером Едді Хірном. Відтак, ніщо не перешкоджає організації поєдинку.

Головкін – Альварес: історія зустрічей

Перший бій боксерів відбувся у вересні 2017 року та завершився суперечливою нічиєю – 118:110 Альварес, 115:113 Головкін і 114:114.

Друга зустріч боксерів відбулася рівно через рік. Альварес виграв рішенням суддів 113:115, 114:114, 113:115. Головкін зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив титули WBA, WBC, IBO.

Головкін тривалий час вимагав реваншу, однак Альварес навідріз відмовлявся втретє виходити в ринг з казахстанцем.