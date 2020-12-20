В воскресенье, 20 декабря, в Сан-Антонио состоялся бой Сауль Альварес – Каллум Смит. На кону стояли пояса WBA Super и The Ring во втором среднем весе, которыми владеет британец.

Главное шоу вечера состоялось под полным контролем Сауля Альвареса. Он не давал отдохнуть Каллуму Смиту ни в одном раунде. Но соперник оказался "крепким орешком" и устоял все 12 раундов, пишет 24 канал.

Стоит внимания Эквадорский боксер Гонгора, проигрывая бой, вырвал победу нокаутом: видео

Тотальное преимущество

В первом раунде боксеры пошли в так называемую разведку. А уже со следующего в атаку пошел мексиканец. Длинные руки не помогли пробить глухую защиту соперника. Хотя несколько панчей на старте встречи все же прилетели в корпус Альвареса.

Хотя Смит выбрасывал большее количество ударов, но они были не слишком точными. Ближе к середине боя оба боксера сбавили обороты из-за усталости.

В 9 раунде болельщики увидели кровь на лице Смита. Сауль апперкотами и джебами разбил голову соперника. Но Каллуму снова удалось устоять на ногах.

К 12 раунду было видно, что британец просто пытается избежать нокаута и провести на ринге весь бой. Что ему и удалось. Только по решению судей был определен победитель. Хотя не сложно было понять, что Смит потеряет свои пояса.

Судьи единогласно отдали победу Альваресу – 119:109, 119:109, 117:111.