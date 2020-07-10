Голкіпер "Ворскли" Різник розповів про підтримку від "Динамо" після фіналу Кубка України
21-річний голкіпер полтавської "Ворскли" Дмитро Різник розповів про підтримку від суперника у фіналі Кубка України проти "Динамо". Воротар вдячний голкіперам киян за допомогу після серії пенальті.
Голкіпер поділився думкою у коментарі для UA-Футбол. Він не очікував такого від воротарів киян.
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Підтримка від суперника
Підкреслимо, що у середу, 8 липня, "Динамо" обіграло "Ворсклу" в фіналі Кубка України. Доля поєдинку вирішилася у божевільній серії післяматчевих пенальті, тоді як основний час завершився з рахунком – 1:1.
До молодого голкіпера підійшли Георгій Бущан та Денис Бойко та підтримали хлопця.
Вони мені сказали: "Хлопче, ти молодий, у тебе ще багато ігор попереду, так що не переймайся. Ти молодець, добре відстояв",
– сказав Різник.
Дмитро Різник щиро подякував більш досвідченим футболістам. Після їх слів на душі у голкіпера стало легше і трохи "відпустили" емоції.
Воротар додав, що перед серією 11-метрових ударів було лише легке переживання. Він розумів, що пенальті – це лотерея, в ній щастить сильнішому.
Що відомо про 21-річного Різника
- Футболом розпочав займатися в складі академії полтавської "Ворскли". У травні 2019 року підписав свій перший контракт із клубом. У складі першої команди "ворсклян" у жовтні цього ж року дебютував у виїзному поєдинку 12 туру проти "Зорі". Дмитро вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч.
- Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу.
- У 2019 році з командою до 20 років поїхав на молодіжний чемпіонат світу, який відбувався у Польщі, де став чемпіоном світу.