21-річний голкіпер полтавської "Ворскли" Дмитро Різник розповів про підтримку від суперника у фіналі Кубка України проти "Динамо". Воротар вдячний голкіперам киян за допомогу після серії пенальті.

Голкіпер поділився думкою у коментарі для UA-Футбол. Він не очікував такого від воротарів киян.

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Підтримка від суперника

Підкреслимо, що у середу, 8 липня, "Динамо" обіграло "Ворсклу" в фіналі Кубка України. Доля поєдинку вирішилася у божевільній серії післяматчевих пенальті, тоді як основний час завершився з рахунком – 1:1.

До молодого голкіпера підійшли Георгій Бущан та Денис Бойко та підтримали хлопця.

Вони мені сказали: "Хлопче, ти молодий, у тебе ще багато ігор попереду, так що не переймайся. Ти молодець, добре відстояв",

– сказав Різник.

Дмитро Різник щиро подякував більш досвідченим футболістам. Після їх слів на душі у голкіпера стало легше і трохи "відпустили" емоції.

Воротар додав, що перед серією 11-метрових ударів було лише легке переживання. Він розумів, що пенальті – це лотерея, в ній щастить сильнішому.

Що відомо про 21-річного Різника