Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал возвращение Кубка Украины в Киев впервые за 5 лет. Накануне "Динамо" победило "Ворсклу" и 12-й раз в истории завоевало трофей.

В интервью клубному сайту "Динамо" Михайличенко назвал цель "Динамо" на последних матча сезона.

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"Динамо" хочет в Лигу чемпионов

Несмотря на победу в Кубке Украины, что гарантирует "Динамо" участие в групповом этапе Лиги Европы, киевский клуб стремится играть в Лиге чемпионов. Для этого киевлянам следует занять второе место в чемпионате Украины.

"Здесь не нужно говорить главное или второстепенное задание. Не может быть Кубок второстепенной задачей, не может быть Лига чемпионов второстепенной. Это главная задача для такого клуба, как" Динамо "Киев, и всегда будет главным", – сказал Михайличенко.

По словам тренера, вся команда поддержала подготовку к чемпионату, а не празднование получения Кубке Украины.

Я повторюсь, что мы с ребятами поговорили – если вас устраивает Лига Европы, давайте праздновать, если нам мало этого и нужна Лига чемпионов, давайте готовиться к следующей игре. Только готовиться к следующей игре, других вариантов не рассматривает вся команда,

– заявил Михайличенко.

Какие шансы у "Динамо"

За три тура до окончания чемпионата Украины "Динамо" занимает третье место.

Киевляне набрали равное количество очков с "Десной" – по 55, но черниговцы удерживают второе место благодаря лучшей статистике в очных матчах.

"Динамо" осталось сыграть с "Александрией" (12 июля), "Зарей" (16 июля) и "Колос" (19 июля).