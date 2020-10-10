Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин несколько вырос в цене. Теперь другим клубам за трансфер футболиста нужно заплатить 3 миллиона евро.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости футболистов. Это коснулось и украинского легионера в составе мадридского "Реала" Андрея Лунина.

Интересно увидеть: Лунин пропустил гол после ассиста от легенды "Реала" Зидана: видео

Трансферная стоимость Лунина

В апреле 2020 года трансфер футболиста в другой клуб составлял 2,7 миллиона евро. Теперь за Лунина придется выложить ровно 3 миллиона евро. Как видим, украинский голкипер подорожал на 300 тысяч евро.

Больше всего футболист стоил в 2018 году. Когда трансферная стоимость Лунина составляла 8,5 миллионов евро. Именно за такие деньги Андрей, выступавший за луганскую "Зарю", перешел в "Реал".

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан вернул Лунина по аренде с "Овьедо", но заявил, что украинец рассматривается как резервный голкипер. В течение сезона в рамке будет стоять его бельгийский напарник по команде Куртуа. Который пополнил расположение два года назад.

Однако, бельгийский голкипер травмировался в расположении сборной. Прогнозировалось, что восстановление Куртуа должно было длиться не более, чем 2 недели, но теперь может затянуться. Поэтому есть большая вероятность, что Лунин займет место в рамке ворот "Реала" в ближайшем матче чемпионата Испании против "Кадиса".

Андрей Лунин в "Реале"