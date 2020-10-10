Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин продолжает бороться за место в рамке ворот "сливочных". Но на этот раз он был бессилен, чтобы спасти ворота после удара партнера по команде Лукаса Васкеса.

"Реал" продолжает подготовку к следующему поединку в Ла Лиге против "Кадиса", который состоится уже 18 октября. Официальный Twitter-аккаунт мадридцев выложил видео с тренировки команды.

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Ассист Зидана

На ролике видно, как полузащитник Лукас Васкес нанес мощный удар в ворота, которые защищал украинский голкипер Лунин. Андрей не сумел справиться с таким пушечным ударом. Ассистировал испанцу сам наставник "сливочных" Зинедин Зидан, который элегантно подбросил мяч вверх и тот попал прямо в ноги полузащитника сборной Испании.

Как видно, наставник "Реала" тоже находится в хорошей форме и мог бы составить достойную конкуренцию в команде своим подопечным.

Главный наставник "Реала" Зинедин Зидан вернул украинского легионера из аренды из "Овьедо", где Лунин выступал в течение сезона. Но Лунину не светит место в стартовом составе. На украинца рассчитывают как на резервного голкипера команды. В течение сезона в рамке будет стоять его бельгийский напарник по команде Тибо Куртуа, который пополнил расположение "сливочных" в августе 2018 года.