Основной голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа имеет проблемы со здоровьем, которые помешают ему помочь национальной команде в матчах Лиги Наций. Вратарь почувствовал дискомфорт в спине.

Голкипер уже покинул расположение сборной Бельгии. Восстановление Куртуа будет проходить в клубе, сообщает Sporza.

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Травма конкурента Лунина

Проблемы со спиной у голкипера были выявлены во время последнего обследования футболистов. Такая травма дала бы шанс украинскому голкиперу "Реала" Андрею Лунину стать в рамку ворот "сливочных" в этом сезоне.

Но травма у Куртуа оказалась совсем незначительной, она позволит бельгийскому конкуренту Лунина продолжать готовиться к следующему поединку против "Кадиса". Этот матч состоится 18 октября, поэтому у Тибо Куртуа много времени, чтобы пройти полное восстановление.

Главный наставник "Реала" Зинедин Зидан вернул украинского легионера из аренды из "Овьедо", где Лунин выступал в течение сезона. Но Лунину не светит место в стартовом составе. На украинца рассчитывают как на резервного голкипера команды. В течение сезона в рамке будет стоять его бельгийский напарник по команде Тибо Куртуа, который пополнил расположение "сливочных" в августе 2018 года.

Сам Лунин надеется, что ему все же удастся закрепиться в основе мадридцев. Голкипер стремится помочь "Реалу" достичь тех целей, которые они поставили перед собой. Лунин готов упорно работать, чтобы расти в команде.