Голкіпер "Реала" Лунін зріс у ціні: скільки клуби повинні викласти за трансфер українця
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін дещо зріс у вартості. Тепер іншим клубам за трансфер футболіста потрібно заплатити 3 мільйони євро.
Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартості футболістів. Це торкнулось і українського легіонера у складі мадридського "Реала" Андрія Луніна.
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Трансферна вартість Луніна
У квітні 2020 року трансфер футболіста у інший клуб складала 2,7 мільйона євро. Тепер за Луніна прийдеться викласти рівно 3 мільйони євро. Як бачимо, український голкіпер здорожчав на 300 тисяч євро.
Найбільше футболіст коштував у 2018 році. Коли трансферна вартість Луніна складала 8,5 мільйонів євро. Саме за такі гроші Андрій, який виступав за луганську "Зорю", перейшов у "Реал".
Наставник "вершкових" Зінедін Зідан повернув Луніна з оренди з "Ов'єдо", але заявив, що українець розглядається як резервний голкіпер. Протягом сезону у рамці стоятиме його бельгійський напарник по команді Тібо Куртуа. Який поповнив розташування два роки тому.
Проте, бельгійський голкіпер травмувався у розташуванні збірної. Прогнозувалось, що відновлення Тібо Куртуа повинно було тривати не більше, ніж 2 тижні, але тепер може затягнутись. Тому є велика ймовірність, що Лунін займе місце у рамці воріт "Реала" у найближчому матчі чемпіонату Іспанії проти "Кадіса".
- Підписавши контракт Лунін зіграв за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.