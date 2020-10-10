Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін дещо зріс у вартості. Тепер іншим клубам за трансфер футболіста потрібно заплатити 3 мільйони євро.

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартості футболістів. Це торкнулось і українського легіонера у складі мадридського "Реала" Андрія Луніна.

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Трансферна вартість Луніна

У квітні 2020 року трансфер футболіста у інший клуб складала 2,7 мільйона євро. Тепер за Луніна прийдеться викласти рівно 3 мільйони євро. Як бачимо, український голкіпер здорожчав на 300 тисяч євро.

Найбільше футболіст коштував у 2018 році. Коли трансферна вартість Луніна складала 8,5 мільйонів євро. Саме за такі гроші Андрій, який виступав за луганську "Зорю", перейшов у "Реал".

Наставник "вершкових" Зінедін Зідан повернув Луніна з оренди з "Ов'єдо", але заявив, що українець розглядається як резервний голкіпер. Протягом сезону у рамці стоятиме його бельгійський напарник по команді Тібо Куртуа. Який поповнив розташування два роки тому.

Проте, бельгійський голкіпер травмувався у розташуванні збірної. Прогнозувалось, що в ідновлення Тібо Куртуа повинно було тривати не більше, ніж 2 тижні, але тепер може затягнутись. Тому є велика ймовірність, що Лунін займе місце у рамці воріт "Реала" у найближчому матчі чемпіонату Іспанії проти "Кадіса".

Андрій Лунін в "Реалі"