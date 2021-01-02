Испанский страж ворот МЮ Давид Де Хеа провел очередной удачный матч за "красных дьяволов" и присоединился к победе. В этой игре вратарь побил рекорд Роя Кина.

В рамках 17-го тура Давид Де Хеа занял место в рамке ворот МЮ в игре против Астон Виллы. Испанцу лишь однажды пришлось вынимать мяч из собственных владений, что принесло победу "красным дьяволам" со счетом 2:1. Этот матч стал для голкипера сборной Испании 327-м в футболке МЮ в АПЛ, сообщает The Daily Star.

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Вратарю удалось превзойти рекорд легенды МЮ Роя Кина. В активе капитана "манкунианцев" было 326 поединков. Такое достижение среди игроков клуба не из Великобритании продержалось долгих 15 лет.

По общему количеству игр в составе команды из Манчестера Кин до сих пор впереди. Во всех турнирах Рой сыграл за МЮ 480 встреч. Зато Де Хеа провел за "красных" 424 матча.

Отметим, что среди всех футболистов МЮ испанский голкипер занимает 5 строчку по количеству матчей в АПЛ.

Кому уступает Де Хеа?

Райан Гиггз – 632 Пол Скоулз – 499 Гари Невилл – 400 Уэйн Руни – 393 Давид Де Хеа – 327