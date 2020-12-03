Голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа защищал владения команды в матче 5-го тура группы Лиги чемпионов против ПСЖ. Испанец превзошел легенду клуба Эдвина ван дер Сара в рейтинге по количеству поединков.

Испанский голкипер МЮ Давид де Хеа трижды вынимал мяч из собственных владений в матче против ПСЖ. Этот поединок для вратаря стал 58 за клуб в еврокубках, сообщает Opta.

Как прошел матч Дубль Неймара принес победу ПСЖ в матче против Манчестер Юнайтед: видео

Побил рекорд легенды

Такой результат позволил ему перепрыгнуть количество матчей легенды клуба Эдвина ван дер Сара, у которого в карьере было 57-м встреч.

Тройку лидеров замыкает Петер Шмейхель – 43 матча.

С 58 игр де Хеа провел 46 матчей в Лиге чемпионов, 11 – Лиге Европы и еще один поединок в Суперкубке УЕФА.

В 2011 году голкипер присоединился к МЮ. Сразу завоевал место в рамке ворот "красных дьяволов". Получил ряд трофеев и стал победителем Лиги Европы в сезоне-2016/17.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ завершился уверенной победой парижан 1:3. Результативными ударами в ворота голкипера сборной Испании отличились Маркиньос и дубль в активе Неймара. Единственный гол в составе МЮ забил Рашфорд. Добавим, что с 70-й минуты англичане играли в меньшинстве. Фред получил вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в удаление.